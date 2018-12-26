Мужчина поскользнулся на асфальте и умер

Пользователей сети возмутил этот несчастный случай. Фото: styler.rbc.ua

В Киеве на Борщаговке умер человек.

Он поскользнулся и упал на скользком тротуаре, сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

Мужчина поскользнулся на непосыпанном песком тротуаре и разбил голову. От сильного удара скончался на месте, так и не дождавшись приезда скорой помощи. Инцидент произошел на улице Симиренко, 2/19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Населенные пункты в 10 областях остаются обесточенными

Пользователей сети возмутил этот несчастный случай.

"Этой зимой дворники, походу, вообще "забили" тротуары. Даже не посыпают", - прокомментировал Алексей Усов.

На трассе Киев-Харьков в пробке застряли тысячи автомобилей. Коллапс на дороге произошел из-за сильного снегопада.