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среда, 26 декабря 2018 15:22

Мужчина поскользнулся на асфальте и умер

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Мужчина поскользнулся на асфальте и умер
Пользователей сети возмутил этот несчастный случай. Фото: styler.rbc.ua

В Киеве на Борщаговке умер человек.

Он поскользнулся и упал на скользком тротуаре, сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

Мужчина поскользнулся на непосыпанном песком тротуаре и разбил голову. От сильного удара скончался на месте, так и не дождавшись приезда скорой помощи. Инцидент произошел на улице Симиренко, 2/19.

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Пользователей сети возмутил этот несчастный случай.

"Этой зимой дворники, походу, вообще "забили" тротуары. Даже не посыпают", - прокомментировал Алексей Усов.

На трассе Киев-Харьков в пробке застряли тысячи автомобилей. Коллапс на дороге произошел из-за сильного снегопада.

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