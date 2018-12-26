Апокалипсис: трасса Киев-Харьков заблокирована из-за снегопада

На трассе Киев-Харьков в пробке застряли тысячи автомобилей. Фото: dtp.kiev.ua.

В Полтавской области на трассе движение все еще заблокирован из-за снегопада.

На трассе Киев-Харьков в пробке застряли тысячи автомобилей. Коллапс на дороге произошел из-за сильного снегопада, который начался еще во вторник, 25 декабря. Спасатели помогают людям выбраться из снежных заносов, сообщает dtp.kiev.ua.

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11:00 26 декабря закрыли проезд транзитного автотранспорта (пассажирский, грузовой, частный) на дорогах государственного значения Полтавской области. Также ограничили движение транспорта на местных автодорогах. Автодороги перекрыли в связи со сложными погодными условиями, в частности через снегопады и снежные заносы.