Мужчина обокрал подростка и отправился за границу

В международном аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали мужчину, который 21 июля обокрал подростка.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Автор: Полиция Киевской области Винничанин украл у подростка велосипед, стоимостью 33 тыс. грн

"30-летний житель Винницы завладел велосипедом 14-летнего юноши, чем нанес ущерб на сумму 33 тысячи гривен", - рассказали в полиции.

На поиски вора ориентировали личный состав полиции аэропорта. Задержали мужчину в терминале D. Он пытался вылететь из Украины.

За содеянное ему грозит лишение свободы от четырех до шести лет.

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В Малиновском районе Одессы 17-летний парень помог подняться ровеснику, который упал с велосипеда. Вместо благодарности тот избил его и ограбил.