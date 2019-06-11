Мусороперерабатывающий комплекс построят в Киеве

 
Ексклюзивы
1/5
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 189
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 405
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2313
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 4797
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 423
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1908
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4609
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 43581
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 468
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 387
Фото
Все фото
3
4
11
6
13
Возле пешеходных переходов поставят фигурки детей
Возле пешеходных переходов поставят фигурки детей
В недострое нашли труп мужчины со странной запиской
В недострое нашли труп мужчины со странной запиской
В Киеве хотят кардинально изменить Гидропарк
В Киеве хотят кардинально изменить Гидропарк
Жгут фаеры и взрывают петарды: что происходит под Печерским судом
Жгут фаеры и взрывают петарды: что происходит под Печерским судом
Метро без жетонов: смешные постеры, которые еще не повесили в подземке
Метро без жетонов: смешные постеры, которые еще не повесили в подземке
Видео
Все видео
Полицейский сбил ребенка: видео первых минут
Полицейский сбил ребенка: видео первых минут
В метро произошла кровавая драка
В метро произошла кровавая драка
Метро на Виноградарь: начали рыть тоннель
Метро на Виноградарь: начали рыть тоннель
Водитель сбил лося посреди Киева
Водитель сбил лося посреди Киева
Под Киевом взорвалась автозаправка
Под Киевом взорвалась автозаправка
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2826
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4995
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 549
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1134
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 июня 2019
1 Просмотров: 864
Заробив
О шостій ранку прокидаюся, беру собаку і йду до Дніпра. А вчора збудили на годину раніше. Гупало у сусідній квартирі. Якщо вже так трапилося, то піду ...
вторник, 11 июня 2019 14:52

Мусороперерабатывающий комплекс построят в Киеве

  Комментировать
Мусороперерабатывающий комплекс построят в Киеве
Комплекс построят на Троещине. Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве построят мусороперерабатывающий комплекс.

Он будет способен перерабатывать 700 тыс. тонн в год и будет включать этап сортировки, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Предприятие построят возле ТЭЦ-6 в Деснянском районе.

"В октябре 2017 были принята Национальная стратегия обращения с отходами, в феврале 2019 - Национальный план. Обновленная законодательная база работает всего несколько месяцев. Тем не менее, город Киев готовит собственный региональный план управления отходами для Киева. Это комплексный документ, соглашается с Минрегионом и Минприроды", - сказал Пантелеев.

Создание комплекса связано с необходимостью закрыть полигон твердых бытовых отходов № 5 возле с. Подгорцы Киевской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве исчезли 86 озер

Народный депутат Борислав Береза написал в Facebook, что вместо перерабатывающего комплекса будет свалка.

"После того, как киевское руководство приняло решение о том, что на Троещине построят мусоропеперабативающий завод, это же руководство обещает, что завода не будет. Значит стопроцертно строить и в худшем варианте соединив его со свалкой", - написал он в Facebook.

14 сентября 2018, на полигоне ТБО №5, активисты и неравнодушные жители села Подгорцы, что в Обуховском районе Киевской области, в очередной раз просят высших чиновников решить вопрос ликвидации полигона ТБО №5, призывают общественность и СМИ обратить внимание на проблему их родного села .

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мусороперерабатывающий комплекс построят в Киеве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июня

Публицист выступил в Париже на украинском языке

75 кг золота и серебра - дети нашли самый большой клад в Украине

Английский король завещал похоронить себя около третьей жены

Первый православный храм города разрушили казаки

Самое читаемое
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара Просмотров: 42194
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
4
 Просмотров: 31475
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
3
 Просмотров: 25219
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
34
 Просмотров: 23763
Вакарчук сделал первое замечание Зеленскому
Вакарчук сделал первое замечание Зеленскому 3 Просмотров: 21620
Новости Киева
Возле пешеходных переходов поставят фигурки детей
Возле пешеходных переходов поставят фигурки детей
3
 Просмотров: 216
В Конституционном суде ищут взрывчатку
В Конституционном суде ищут взрывчатку Просмотров: 207
Роспуск Рады: украинцы пикетируют Конституционный суд
Роспуск Рады: украинцы пикетируют Конституционный суд Просмотров: 1224
В Украине впервые пройдет фестиваль серфинга
В Украине впервые пройдет фестиваль серфинга Просмотров: 108
Прохожие нашли маленького мальчика: фото
Прохожие нашли маленького мальчика: фото Просмотров: 828
Больше всего комментируют
32
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
29
Кто из партий проходит в Раду: свежая социология
25
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
25
Тимошенко под палящим солнцем сделала реверанс в сторону Зеленского
8
Националисты объединились для похода на выборы: первая десятка ВО "Свобода"
Голосов: 5164
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua