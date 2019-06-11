Мусороперерабатывающий комплекс построят в Киеве

Комплекс построят на Троещине. Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве построят мусороперерабатывающий комплекс.

Он будет способен перерабатывать 700 тыс. тонн в год и будет включать этап сортировки, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Предприятие построят возле ТЭЦ-6 в Деснянском районе.

"В октябре 2017 были принята Национальная стратегия обращения с отходами, в феврале 2019 - Национальный план. Обновленная законодательная база работает всего несколько месяцев. Тем не менее, город Киев готовит собственный региональный план управления отходами для Киева. Это комплексный документ, соглашается с Минрегионом и Минприроды", - сказал Пантелеев.

Создание комплекса связано с необходимостью закрыть полигон твердых бытовых отходов № 5 возле с. Подгорцы Киевской области.

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Народный депутат Борислав Береза написал в Facebook, что вместо перерабатывающего комплекса будет свалка.

"После того, как киевское руководство приняло решение о том, что на Троещине построят мусоропеперабативающий завод, это же руководство обещает, что завода не будет. Значит стопроцертно строить и в худшем варианте соединив его со свалкой", - написал он в Facebook.

14 сентября 2018, на полигоне ТБО №5, активисты и неравнодушные жители села Подгорцы, что в Обуховском районе Киевской области, в очередной раз просят высших чиновников решить вопрос ликвидации полигона ТБО №5, призывают общественность и СМИ обратить внимание на проблему их родного села .