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вторник, 11 июня 2019 14:53

Мусороперерабатывающий комплекс построят в Киеве - озвучили предостережения

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Мусороперерабатывающий комплекс построят в Киеве - озвучили предостережения
Комплекс построят на Троещине. Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве построят мусороперерабатывающий комплекс.

Он будет способен перерабатывать 700 тыс. тонн в год и будет включать этап сортировки, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"В октябре 2017-го были принята Национальная стратегия обращения с отходами, в феврале 2019-го - Национальный план. Обновленная законодательная база работает всего несколько месяцев. Тем не менее, город Киев готовит собственный региональный план управления отходами для Киева. Это комплексный документ, соглашенный с Минрегионом и Минприроды", - сказал Пантелеев.

Создание комплекса связано с необходимостью закрыть полигон твердых бытовых отходов №5 возле села Подгорцы Киевской области.

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В КГГА добавили, что на Троещине строить мусороперерабатывающий комплекс не будут.

Народный депутат Борислав Береза, избранный на Троещине, предупредил, что завод может действовать как свалка.

"После того, как киевское руководство приняло решение о том, что на Троещине будут строить мусоропеперабатывающий завод, это же руководство обещает, что завода не будет. Значит стопроцертно будут строить и в худшем варианте совместив его со свалкой", - предположил Береза.

14 сентября 2018-го на полигоне ТБО №5 активисты и неравнодушные жители села Подгорцы Обуховского района Киевской области в очередной раз просили высших чиновников решить вопрос ликвидации полигона ТБО №5. Призывали общественность и СМИ обратить внимание на проблему их родного села.

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