Мультяшные герои поселились в киевском парке: яркие фото

В пятницу, 4 июня, в столичном парке "Победа" состоится открытие районной выставки цветов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевзеленстроя.

Фото: КО "Киевзеленстрой"

Традицию "детских" цветочных выставок решили продолжить. В этом году воссоздали героев мультиков.

"На центральной аллее поселились Губка Боб и его друг Патрик. Избушка-ананас, в которой живет герой в квадратных штанах, построенная из деревянных булыжников. Свой остров в парке получили Angry birds, красный Ред и желтый Чак. А смурфики разбили целый городок с ветряной мельницей, колодцем и собственными огородами, на котором растут настоящие кабачки, перец, помидоры, подсолнухи, декоративные клубника и капуста ", - рассказали коммунальщики.

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Для создания объемных композиций специалисты высадили бархатцы, колеусы, бегонии, агератум, петунию и другие. Также "помогли" с овощами смурфикам. Некоторые конструкции достигают 2,5 м.

"Подготовка к выставке - от разработки темы до высадки цветочных композиций - заняла почти полгода. В течение лета выставку заселят Барашек Шон и Октанавты", - добавили в сообщении.

На территории Печерского ландшафтного парка столицы Певческое поле расцвело более 700 тыс. тюльпанов. Полюбоваться красотой цветов могут все желающие.