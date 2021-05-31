Лучше не нюхать: зацвел "дьявольский язык" с невыносимым запахом

В Киеве на территории Сырецкого дендропарка зацвел экзотический цветок с очень неприятным запахом.
Об этом сообщил дендропарк в Facebook.
Растение называется аморфофалюс. Его также называют "дьявольский язык", "лилия вуду", "змеиная пальма".
"Во время своего цветения на значительное расстояние вокруг распространяется неприятный запах, напоминающий запах тухлого мяса, и который привлекает насекомых для опыления", - говорится в сообщении.
Происходит растение из тропической Азии. Произрастает от Японии до Индонезии. Оно имеет подземный клубень, стебель, а листья появляются после цветения.
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На территории ландшафтного парка Киева "Певческое поле" открылась одиннадцатая выставка тюльпанов. В этом году высадили более 700 тыс. Цветов 30 сортов. Яркие фото тюльпанового разнообразия появились в сети.
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