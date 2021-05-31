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понедельник, 31 мая 2021 11:53

Лучше не нюхать: зацвел "дьявольский язык" с невыносимым запахом
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В Киеве на территории Сырецкого дендропарка зацвел экзотический цветок с очень неприятным запахом.

Об этом сообщил дендропарк в Facebook.

Фото: Сырецкий дендропарк общегосударственного значения

Растение называется аморфофалюс. Его также называют "дьявольский язык", "лилия вуду", "змеиная пальма".

"Во время своего цветения на значительное расстояние вокруг распространяется неприятный запах, напоминающий запах тухлого мяса, и который привлекает насекомых для опыления", - говорится в сообщении.

Происходит растение из тропической Азии. Произрастает от Японии до Индонезии. Оно имеет подземный клубень, стебель, а листья появляются после цветения.

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На территории ландшафтного парка Киева "Певческое поле" открылась одиннадцатая выставка тюльпанов. В этом году высадили более 700 тыс. Цветов 30 сортов. Яркие фото тюльпанового разнообразия появились в сети.

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