Молоток для мяса и консервный нож: чем издеваются над жертвами домашнего насилия

Сегодня, 25 ноября, на Михайловской площади в Киеве стартовала выставка "Дело в том". На ней представили 16 предметов, связанных с домашним насилием. В частности связка ключей, консервный нож, молоток для мяса, мягкая игрушка, полотенце.

Все экспонаты были вовлечены в реальных событиях. Имена участников и некоторые детали событий изменили, сообщило МВД Украины.

Фото: МВД Украины

"Представленные на выставке экспонаты есть абсолютно привычными для нас: мы можем видеть их каждый день у себя дома. Но для кого-то эти предметы стали олицетворением личного ужаса, ведь до конца жизни будут ассоциироваться с домашним насилием", - отметила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

На открытии выставки присутствовала, в частности, первая леди Елена Зеленская.

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Рядом с экспонатами разместили QR-коды. Просканировав их, можно услышать реальные истории людей, пострадавших от домашнего насилия или ставших его свидетелями.

Выставка на площади продлится 16 дней. Также ее можно посетить онлайн.

Отмечается, что в течение 2020 года полицейские получили на 54% больше заявлений и сообщений о фактах домашнего насилия, чем 2019-го.

В Киеве на левом берегу открыли 2-ю кризисную комнату для пострадавших от домашнего насилия.