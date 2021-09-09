Молодожены ошеломили выбором транспорта для свадебного кортежа: курьезное видео

В Киеве заметили свадебный кортеж из грузовиков. Фото: скриншот с видео

В свадебном кортеже, ехавшем по Киеву, заметили грузовики.

Видео креатива появилось в соцсетях, пишет Big Kyiv.

На кадрах видно, что на перекресток выезжают два красных грузовых автомобиля. Кузовы габаритного транспорта украшали надписи "жених" и "невеста".

Также грузовики задекорировали шариками. Водители сигналы молодоженам.

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В Киеве поженились раненый разведчик Борис Бас и невеста с Донбасса Анна Ковалева. Торжественная церемония состоялась в клубе военного госпиталя. Предложение офицер сделал любимой еще год назад. За месяц до запланированной свадьбы мужчина подорвался на мине под Марьинкой.