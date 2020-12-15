Митингующие планируют провести ночь на Майдане

На площади Независимости продолжается протест # SaveФОП.
Участники акции протеста физлиц-предпринимателей не намерены идти и хотят провести всю ночь на площади, сообщает "Суспільне".
Людям удалось сохранить палатки. Протестующие принесли с собой подушки и одеяла. Они собрали денег, чтобы купить еды.
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У митингующих произошли столкновения с полицией. В 17:00 силовики отступили.
На митинг с требованием отменить карантин для малого и микробизнеса и обязательный переход на кассовые аппараты со следующего года предприниматели движения "SaveФОП!" выходят не впервые. Среди других требований - принятие законопроекта о дополнительных льготах. Отсрочка Верховной Радой обязательного использования кассовых аппаратов мелкими компаниями и предпринимателями до 1 января 2022 не остановило протесты.
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