Митинг под посольством США: стало известно, сколько ОПЗЖ заплатила "активистам"

Вчера, 24 ноября, под посольством США в Киеве состоялся митинг, организованный пророссийской партией ОПЗЖ. "Митингующие", которых по данным полиции было около 1,5 тыс., набирали через социальные сети.

Скриншот соответствующих объявлений распространили в Twitter. Желающих принять участие в "акции протеста" приглашали с почасовой оплатой 60 грн, пишет Obozrevatel.

Фото: Twitter "Вільна Україна" (Оbozrevatel)

Еще несколько дней назад набранные по таким же объявлениями в соцсетях выступали "за идеалы Майдана". Проплаченные акции в пятницу, 20 ноября, продолжались около 4 ч. За них давали от 250 до 400 грн.

Акция на ул. Сикорского продолжалась с 11:00 до 13:00. Для обеспечения порядка к зданию американского посольства стянули спецтехнику и привлекли большое количество правоохранителей. В частности полицейских, нацгвардию и полицию диалога.

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Под посольства США представители пророссийской ОПЗЖ таскали на веревке девушку, одетую в вышиванку и венок. Веревку привязали к шее. Девушка падала на колени, держалась за шею.