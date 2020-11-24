ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"

Видео вызвало жесткую реакцию пользователей Facebook.

Во вторник возле посольства США в Украине представители пророссийской ОПЗЖ таскали на веревке девушку, одетую в вышиванку и венок.

Веревку привязали к шее. Девушка падала на колени, держалась за шею.

За этим наблюдали ряд нардепов от пророссийской партии - Илья Кива, Александр Колтунович, Антонина Славицкая, Виктор Чорный.

Отрывок трансляции телеканала NewsOne, связанного с кумом президента РФ Виктором Медведчуком, опубликовала группа "Рагу.лі" в Facebook.

"Служба безопасности Украины, это нормальная акция? Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, такие телетрансляции вопросов не вызывают?" - спрашивают.

Видео вызвало негативную реакцию пользователей соцсети.

"Что это за невежество? С признаками публичного издевательства над украинцами?"

"Ж*повци".

"Осенний рецедив".

"Из этих дегенератов руцкамирных заблокировали целый микрорайон, никто домой не мог попасть к обеду".

"Рег*ндоны куражатся".

"Долб**б".

"Вызовите санитаров".

"Где вообще СБУ?"

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В июле к главе СБУ Ивану Баканову обращались народные депутаты с требованием начать уголовное производство касательно антиукраинского высказывания нардепа с ОПЗЖ Олега Волошина. 17 июля на заседании Верховной Рады он заявил, говоря о Крыме: "Кто захочет возвращаться в страну, где все попрошайничают? Которая не имеет суверенитета. Я вчера специально не пришел на это торжественное собрание, потому что нечего отмечать". После этого Волошина облили зеленкой.