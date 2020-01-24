Метро на Виноградарь: Кличко успокоил киевлян

Когда откроют метро на Виноградарь. Фото: Газета 2000

Работы по продлению Сырецко-Печерской линии метрополитена продолжаются по графику, и никаких сбоев в строительстве нет.

"В последнее время много спекуляций в средствах массовой информации, которые не соответствуют действительности, что идет срыв работы, станции не откроются в поставленные сроки. С представителем "Киевметростроя" провели совещание, где он уверенно сказал, что все обязательства, которые взял на себя город, мы выполняем и также контролируем ход работ", - сказал мэр Киева Кличко во время инспекции строительства метро на Виноградарь, сообщает "Укринформ".

Мэр пообещал, что в конце 2021 года две станции метро на Виноградарь будут открыты.

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Согласно договору Киевского метрополитена и ОАО "Киевметрострой" о продлении Сырецко-Печерской ветки, работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составляет 5 млрд 993 млн грн.

Киевметрострой выполнил ряд работ, связанных со строительством метро на Виноградарь, на 150 млн грн. Это лишь 2,5% от суммы контракта, заключенного с застройщиком. Такие медленные темпы строительства вызывают обеспокоенность, заявил председатель наблюдательного совета компании Олег Токарев на заседании общественного совета КГГА 14 января.