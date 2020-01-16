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четверг, 16 января 2020 16:52

Киевметрострой подозревают в махинациях с подземкой на Виноградарь
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Во время строительства метро на Виноградарь Киевметрострой выполнил работ на 2,5% от суммы контракта. Такие темпы строительства вызывают обеспокоенность.

Об этом заявил председатель наблюдательного совета компании Олег Токарев на заседании общественного совета КГГА 14 января.

Согласно тендеру, Киевметрострой должен получить из бюджета Киева 6 млрд грн на строительство станций Мостицкая и Проспект Правда, Сырецко-Печерской линии метро. Открытие запланировано на 2021 год.

Киевметрострой не укладывается в план строительства метро на Виноградарь
Фото: tov-tob.livejournal.com
Киевметрострой не укладывается в план строительства метро на Виноградарь
Киевметрострой не укладывается в план строительства метро на Виноградарь
Киевметрострой не укладывается в план строительства метро на Виноградарь
Киевметрострой не укладывается в план строительства метро на Виноградарь

В конце 2018-го на счета Киевметростроя перечислили 2,6 мрд грн. Сейчас из них потратили 1,6 млрд. Сметчики оценили объем выполненных работ в 150 млн грн, что составляет 2,5% от суммы контракта. При этом по графику в 2019-м предполагалось выполнить работы на сумму в 1,5 млрд.

По словам Токарева, за это время приобрели технику и отремонтировали горно-проходческий комплекс, но основная сумма расходов непонятна.

"Проблемы с метро не удивляют. Его строительство тесно связано со строительством нового микрорайона. Руководит этим проектом один из спонсоров киевского штаба "Батькивщины" Владислава Молчанова. Когда киевские власти решили строить эту подземку, стоимость квартир сразу возросла. Получается, за наш с вами счет чиновники увеличили доходы приближенных к столичной власти коммерческих застройщиков, которые ничего не заплатили государству.
Горсовет не впервые подыгрывает этой застройщице. Строительство на площади 375 гектаров проводят без уплаты и копейки в бюджет Киева за использование государственных земель сельскохозяйственного назначения "Пуща Водица". А здесь речь идет о миллиарде долларов. Поэтому с таким мэром, командой застройщиков, с такими подходами и сногсшибательным разложением бюджетных средств ничего достойного для киевлян построено не будет", - рассказал Gazeta.ua эксперт в области градостроительства Виктор Глеба.

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Главный инженер проекта Евгений Шатайкин также заявил, что работы выполняют не по графику, а в команде не хватает профессионалов. По его мнению, проблемой номер один является то, что до сих пор не переведены коммуникации. В определенный момент это может просто остановить строительство.

Еще в конце декабря Киевский метрополитен сообщал о завершении первого тоннеля метро на Виноградарь - вентиляционного ходка между станциями Мостицкая и Проспект Правды.

"Несмотря на некоторые отставания в графике, озвученный срок еще реален. Однако, как оказалось на практике, проект был сделан достаточно сырым и некоторые предложенные ранее решения не подходят. Это вызывает ненужные задержки.Многие бюрократические вопросы, связанные с передачей проектной документации подрядчику, получением необходимых документов, разрешений и землеотводов, растянулись во времени, а некоторые не решены до сих пор. Особенно это касается переноса коммуникаций. Кроме того, растянулся ремонт щита и закупка необходимого оборудования", - пишет транспортный блогер Олег Троцкий в годовых итогах строительства метро.

Министерство инфраструктуры хочет связать столичную Троещину с другими районами города линией наземного метро. Такой проект обойдется "в несколько раз дешевле" и поможет решить проблему транспортного сообщения Левого берега с Правым.

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