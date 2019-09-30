До Троещины планируют строить наземное метро

S-Bahn занимает промежуточное место между городским общественным транспортом и классическими пригородными поездами, использует обычные железнодорожные линии. ФОТО: bvg.de

Министерство инфраструктуры хочет связать столичную Троещину с другими районами города линией наземного метро.

Рассказал об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью Радио Свобода.

"Мы будем обязательно говорить о киевском наземном метро, ​​назовем это так. Аналог кольцевого скоростного трамвая. Я не знаю даже, с чем это сравнить. Это в Германии называется S-Bahn. Это одна из возможностей, как мы можем, наконец, решить проблему с наземным электрическим транспортом на Троещине", — отметил он.

По словам министра, такой проект обойдется "в несколько раз дешевле" и поможет решить проблему транспортного сообщения Левого берега с Правым.

"Это невероятно разгрузит трафик. Все это будет с сетью связано, а дальше будет логическое логистическое разветвление", — объяснил Криклий.

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Когда именно будет реализован проект, по словам министра, зависит от столичной власти.

"У нас с ними 2,5 недели назад была встреча, проговорили, дали предложения. При участии Укрзализныци эта встреча проходила. Там есть определенные расчеты, многие вопросы мы забираем на себя, на самом деле, большинство. То есть от Киева необходимо участие в этом процессе лишь на одну треть. Пусть определяются. Потому что мосты недешевые строят, но мне кажется, эта проблема в приоритете", — добавил министр.

Киевпастранс перенес открытие столичного фуникулера на неопределенный срок. Причина — необходимость проведения технического осмотра и ремонта.