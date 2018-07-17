Метро бьет рекорды: перед подорожанием пассажиры скупились на несколько миллионов поездок

13 июля - за день до подорожания проезда - пассажиры киевского метро купили почти 6 миллионов поездок.
"Карточки метро пополнили на 5 971 525 поездок. Из них 4 568 800 - по тарифу 4,5 грн", - сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.
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Стоимость проезда в киевском общественном транспорте теперь составляет 8 гривен. В то же время, в метро при пополнении карты на 50 поездок, каждая стоит 6,5 грн. Старые синие жетоны нужно обменять на новые зеленые. До конца июля это можно сделать без доплаты.
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