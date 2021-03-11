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четверг, 11 марта 2021 15:54

Масштабный пожар бушует в киевской гостинице
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В четверг, 11 марта, на Броварском просп. в Киеве загорелось двухэтажное деревянное здание отеля.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.

Фото: ГСЧС в Киеве

"По прибытию установлено, что горит деревянное здание. Огонь распространился на рядом расположенные здания. Общая площадь пожара составляет 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение пожара осложняют деревянные конструкции зданий, по которым довольно быстро распространяется огонь.

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На месте происшествия работает 6 единиц спецтехники и 26 пожарных. Локализация продолжается.

Информации о погибших или пострадавших пока что не поступала.

В Киеве 4-летнюю Полину наградили орденом "За доброе дело". Девочка и ее мать Ольга во время прогулки заметили в чужой квартире "странные огоньки" и вызвали спасателей. Так удалось ликвидировать возгорание и спасти четвероногого.

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Дата
11
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