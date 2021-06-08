Машина на скорости врезалась в автобус с людьми: кадры столкновения

В Киеве на пересечении просп. Правды и ул. Наталии Ужвий столкнулись автомобиль KIA и маршрутное такси ATAMAN, перевозившие пассажиров.
Авария произошла 7 июня, сообщила патрульная полиция города.
"В результате травмировались двое пассажиров автобуса и водитель KIA. Пострадавших госпитализировали медики", - говорится в сообщении.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
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Похожая авария произошла и на ул. Академика Заболотного возле остановки общественного транспорта в Киеве. Mitsubishi на скорости врезался в маршрутку. У иномарки полностью раздробило капот. По предварительной информации, пострадавших не было.
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