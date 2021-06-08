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вторник, 08 июня 2021 12:58

Машина на скорости врезалась в автобус с людьми: кадры столкновения

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Машина на скорости врезалась в автобус с людьми: кадры столкновения
В аварии пострадали два пассажира маршрутки и водитель легковушки. Фото: скриншот с видео

В Киеве на пересечении просп. Правды и ул. Наталии Ужвий столкнулись автомобиль KIA и маршрутное такси ATAMAN, перевозившие пассажиров.

Авария произошла 7 июня, сообщила патрульная полиция города.

"В результате травмировались двое пассажиров автобуса и водитель KIA. Пострадавших госпитализировали медики", - говорится в сообщении.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

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Похожая авария произошла и на ул. Академика Заболотного возле остановки общественного транспорта в Киеве. Mitsubishi на скорости врезался в маршрутку. У иномарки полностью раздробило капот. По предварительной информации, пострадавших не было.

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Дата
08
июня

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