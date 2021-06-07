Машина на скорости влетела в киоск: фото аварии

В Киевской области, возле города Бровары, авто Ford Transit слетело с дороги и снесло цветочный киоск.

Авария произошла в ночь на 7 июня, сообщило в Facebook dtp.kiev.ua.

Фото: dtp.kiev.ua

"В автомобиле находились трое пьяных мужчин: водитель и два пассажира. Все с множественными травмами госпитализированы в центральную районную больницу Броваров", - говорится в посте.

На месте работали медики и правоохранители. В крови водителя обнаружил 2,1‰ алкоголя.

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В Киеве на перекрестке просп. Науки и ул. Голосеевской 22-летний водитель Mercedes устроил масштабную аварию. Он протаранил Hyundai, после чего продолжил неуправляемое движение в светофор и сбил двух пешеходов.