Марш защитников, гигантский флаг и молитвы за Украину: как пройдет День Независимости в Киеве

Киев в этом году, как и в прошлом, будет отмечать День Независимости без парада. Впрочем, без марша и различных торжеств не обойдется. 23 августа в столице будут праздновать День Государственного флага, а 24 августа - День Независимости.
Соответствующий план мероприятий обнародовала пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В канун празднования Дня Государственного флага, в столице запланировано открытие гигантского флага Украины, который поднимут в небо возле монумента Родины-матери. В воскресенье, 23 августа, у здания КГГА и в районах города проведут торжественные церемонии поднятия Государственного Флага Украины.
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В понедельник, 24 августа, проведут молебны за Украину и украинский народ. В районах города в этот день возложат цветы к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции и участников мероприятий по обеспечению национальной безопасности и сдерживания вооруженной агрессии России.
Как и в прошлом году, в этот день пройдет марш защитников.
Анонсировали и другие мероприятия на время торжеств:
- с 20 августа по 4 сентября будет работать фотовыставка ко Дню Независимости Украины "Украина моя" в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость";
- с 20 до 25 августа в Национальном заповеднике "София Киевская" продлится Международный мультидисциплинарный социально направленный фестиваль высокого искусства;
- 23 августа в парке Шевченко все желающие смогут посетить творческий фестиваль "С Украиной в сердце";
- 24 августа состоится видеоэкскур "Украина, ты нужна мне" в Центральной библиотеке им. Т. Г. Шевченко для детей. Киева;
- 24 августа состоится парусная регата День Независимости - соревнования среди гоночных яхт.
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В преддверии Дня Государственного флага в Киеве идет подготовка по обустройству конструкции для наибольшего флага Украины.
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