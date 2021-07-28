Локдаун в Киеве: начали собирать списки работников на транспортные спецпропуска

В Киеве начали собирать списки сотрудников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности критической инфраструктуры города, требующих спецпропусков на проезд в общественном транспорте в случае введения строгого карантина.

Соответствующий документ опубликовало сообщество "Предприниматели Украины / # SaveФОП" в Facebook.

Автор: facebook.com/savefop/ "Внимание, локдаун в конце августа", - подписали фото документа авторы сообщению

Согласно ему, списки сотрудников предприниматели должны предоставить до 3 августа текущего года.

Списки для предоставления пропусков в случае нового карантина составляют по решению штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций от 16 июля.

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Киев, как и вся Украина, готовится к третьей волне коронавируса. Ее в столице прогнозируют в конце августа. 22 июля стало известно об инфицированных киевлянах Delta-штаммом. Заболели шесть пациентов от 21 до 73 лет. Диагностировали болезнь в Александровской больнице, где и находятся пациенты. Один из больных скончался. Карантин в столице из-за обнаруженного штамма вводить пока не планируют. Чтобы избежать серьезных ограничений при новой Covid-волне в Киеве, нужно вакцинировать 1 млн жителей, заявил председатель Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан.