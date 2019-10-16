 
Ексклюзивы
1/5
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 1683
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2898
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1377
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4428
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2727
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 918
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 6138
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 1071
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 288
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1440
Фото
Все фото
10
5
3
13
12
Курды протестуют против наступления Эрдогана в Сирии
Курды протестуют против наступления Эрдогана в Сирии
&quot;СБУ, нравится?&quot;: кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
"СБУ, нравится?": кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
Мужчина умер в такси
Мужчина умер в такси
Показали снимки советского Киева
Показали снимки советского Киева
&quot;Сегодня русский язык, а завтра российские танки&quot;: что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Видео
Все видео
Отдыхающие устроили страшный пожар возле взлетной полосы "Борисполя"
Отдыхающие устроили страшный пожар возле взлетной полосы "Борисполя"
Под Киевом открыли памятник Кузьме Скрябину
Под Киевом открыли памятник Кузьме Скрябину
Премьер Гончарук оторвался под "Сокиру Перуна" на ветеранской вечеринке
Премьер Гончарук оторвался под "Сокиру Перуна" на ветеранской вечеринке
Смертельная авария со "скорой" в Киеве: уже двое погибших
Смертельная авария со "скорой" в Киеве: уже двое погибших
В Киеве женщина бросилась под автобус с пассажирами (18+)
В Киеве женщина бросилась под автобус с пассажирами (18+)
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3663
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6939
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1566
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 837
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 октября 2019
Просмотров: 711
Рейчел із Грузії
— Уявляєш, батьку, — донька ділиться враженнями від перебування в таборі в Бельгії. — Тут є дівчина Рейчел. Її батько — ...
среда, 16 октября 2019 16:50

Курды протестуют против наступления Эрдогана в Сирии
10

  Комментировать

Курды устроили в Киеве акцию протеста против наступления Эрдогана в Сирии
Фото: УНИАН
Курды устроили в Киеве акцию протеста против наступления Эрдогана в Сирии
Курды устроили в Киеве акцию протеста против наступления Эрдогана в Сирии
Курды устроили в Киеве акцию протеста против наступления Эрдогана в Сирии
Курды устроили в Киеве акцию протеста против наступления Эрдогана в Сирии

В Киеве представители курдской диаспоры устроили у посольства США митинг. Призывают Вашингтон остановить турецкое наступление в Сирии.

Участники акции принесли плакаты с лозунгом "Эрдоган - террорист" и флаги Курдистана. Разбросали на асфальте изображение флага Турции, пишет УНИАН.

Автор: УНИАН
  Курды устроили в Киеве акцию протеста против наступления Эрдогана в Сирии
Курды устроили в Киеве акцию протеста против наступления Эрдогана в Сирии
Автор: УНИАН
  Курды устроили в Киеве акцию протеста против наступления Эрдогана в Сирии
Курды устроили в Киеве акцию протеста против наступления Эрдогана в Сирии
Автор: УНИАН
  Курды устроили в Киеве акцию протеста против наступления Эрдогана в Сирии
Курды устроили в Киеве акцию протеста против наступления Эрдогана в Сирии

9 октября Турция начала в Сирии операцию "Источник мира" против сил сирийских курдов, которых Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП).

За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель наступления - создать "безопасную зону", а его цель - "курдские боевики" и члены группировки "Исламское государство" на севере Сирии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Курды протестуют против наступления Эрдогана в Сирии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
октября

Китай испытал ядерное оружие

В спортзале повесили военных преступников

Американский летчик с напарником разбились во время учений в Украине

В монастыре сделали общежитие

Самое читаемое
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
27
 Просмотров: 65195
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
15
 Просмотров: 56098
Показали снимки советского Киева
Показали снимки советского Киева
13
 Просмотров: 41641
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище Просмотров: 18783
&quot;Ждем продолжения&quot; - легендарный боксер прокомментировал бой Усика
"Ждем продолжения" - легендарный боксер прокомментировал бой Усика Просмотров: 18135
Новости Киева
Отдыхающие устроили страшный пожар возле взлетной полосы "Борисполя"
Отдыхающие устроили страшный пожар возле взлетной полосы "Борисполя"
 Просмотров: 1278
В Киеве задержали мошенника, который напечатал 7 млн фальшивых гривен
В Киеве задержали мошенника, который напечатал 7 млн фальшивых гривен Просмотров: 468
Сквер Небесной сотни снова оказался под угрозой
Сквер Небесной сотни снова оказался под угрозой Просмотров: 306
"СБУ, нравится?": кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
"СБУ, нравится?": кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
5
 Просмотров: 11313
Под Киевом повесился 12-летний парень: подозревают смертельную игру
Под Киевом повесился 12-летний парень: подозревают смертельную игру Просмотров: 1314
Больше всего комментируют
9
Рейтинг Зеленского резко упал
5
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ
4
"Это болезненный компромисс" - почему правительство поддержало формулу Штайнмайера
4
В МИД объяснили, почему Эрдоган пожал руку Поклонской
2
Против Луценко открыли дело
Голосов: 5665
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua