Курды протестуют против наступления Эрдогана в Сирии

В Киеве представители курдской диаспоры устроили у посольства США митинг. Призывают Вашингтон остановить турецкое наступление в Сирии.

Участники акции принесли плакаты с лозунгом "Эрдоган - террорист" и флаги Курдистана. Разбросали на асфальте изображение флага Турции, пишет УНИАН.

9 октября Турция начала в Сирии операцию "Источник мира" против сил сирийских курдов, которых Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП).

За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель наступления - создать "безопасную зону", а его цель - "курдские боевики" и члены группировки "Исламское государство" на севере Сирии.