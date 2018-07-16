Крещатик стал модельным подиумом

Фото: Дмитрий Щерблюк

Из-за Международного конкурса молодых дизайнеров киевский Крещатик превратился в модельный подиум.

В конкурсе победила эстонка Кэрол Отт. Она получает приз в размере 10 тысяч долларов, который включает грант на развитие собственного модного бренда, и обучение в итальянской школе дизайна Istituto Europeo di Design.

Участие также приняли модельеры из Грузии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии и Чехии. Все они - призеры в национальных конкурсах своих стран.

Украину представили 2 дизайнера - победительница Harper's Bazaar Fashion Forward 2017 Ukraine Елизавета Волоскова и победительница конкурса молодых дизайнеров "Погляд у майбутнє"-2018 Екатерина Гейда.

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11 июля легендарному итальянскому дизайнеру Джорджио Армани исполнилось 84 года.