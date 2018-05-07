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понедельник, 07 мая 2018 19:27

Крещатик хотят внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

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Чтобы сохранить историческую ценность Крещатика, украинские архитекторы подготовили проект включения улицы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом в интервью Укринформу рассказала инициатор проекта - вице-президент Национального союза архитекторов Украины Елена Олейник.

Она рассказала чем особенный Крещатик и почему он заслуживает мирового статуса памятника архитектуры.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ КРЕЩАТИКА

Современному архитектурному ансамблю Крещатика около 70 лет. По сравнению с другими объектами в Украине, включенных в наследие ЮНЕСКО, которым по несколько сотен и даже тысяч лет, он самый молодой.

Автор: Укринформ
  "Хрещатик имеет черты древнерусской архитектуры": вице-президент Национального союза архитекторов Украины Елена Олейник
"Хрещатик имеет черты древнерусской архитектуры": вице-президент Национального союза архитекторов Украины Елена Олейник

Общеизвестно, что Всемирное наследие ЮНЕСКО включает не самый лучшие или самые древние объекты, а наиболее уникальные и оригинальные. Крещатик в этом смысле вместе с подобными объектами других стран претендует на так называемую транснациональную номинацию. В нее войдут еще четыре главные улицы столиц стран Восточной и Центральной Европы. Это Маршалковское в Варшаве, Тверская в Москве, улица Ленина в Минске и Карла Маркса в Берлине. Эти улицы составляют некоторый архитектурный ансамбль, который имеет черты выразительного модернизма и несут в себе определенную идеологию времен социализма.

Автор: obovsem.kiev.ua
  В архитектуре улицы четко прослеживаются черты и формы украинского барокко
В архитектуре улицы четко прослеживаются черты и формы украинского барокко

Крещатик имеет важную отличительную черту на фоне других номинантов. Это яркое выражение национальной составляющей ансамбля. В архитектуре улицы четко прослеживаются черты и формы украинского барокко - многопрофильные карнизы, фронтончики, висящие колонки, облицовочная керамика с рельефными орнаментальными мотивами, что напоминают ритмических ряд полтавской плахты. К тому же, пространственные организации - это черты древнерусской архитектуры, что еще более подчеркивает его своеобразие.

О СИМВОЛИЗМЕ И СОЗДАНИИ УЛИЦЫ

Авторы Крещатика, которые выбрали такой необычный для того времени стиль, были настоящими патриотами. Этот скрытый протест и проявление национальной идентичности стал своеобразным методом и символом объединения Западной и Восточной Украины. Пусть даже в фасадах и в архитектурных образах главной улицы столицы, но люди это почувствовали.

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Определенным образом это было подвигом тогдашних архитекторов, потому что указаний "сверху" о том, чтобы улица имела какие-либо выразительные национальные особенности, не было. Поэтому надо было маскировать этот замысел под другие элементы декора. Полностью реализовать фасады Крещатика удалось только после 50-го года, когда руководителя этой работы Александра Власова перевели на должность главного архитектора Москвы.

Автор: Укринформ
  В архитектуре улицы четко прослеживаются черты и формы украинского барокко
В архитектуре улицы четко прослеживаются черты и формы украинского барокко

Крещатик уникален еще и потому, что это первый и единственный в Европе архитектурный объект, конкурс на который объявили еще до окончания Второй мировой войны. Конкурсное проектирование длилось с 44-го по 48-й год и проходило в три тура. А застройка улицы, что началась в 1949-м, длилась 6 лет.

О ВНЕСЕНИИ К ЮНЕСКО

Основная цель внесения Крещатика до Всемирного наследия - это фактически его защита и обеспечение устойчивого развития. Улица сейчас уже чувствует проблему с керамикой фасадов. Для их создания использовали уникальную плитку из славянской белой глины. В то время для ее изготовления создали завод в Славянске. 10 лет назад при столичном Научно-исследовательском Институте экспериментального проектирования действовала печь, в которой можно было обжигать керамические образцы до метра в диаметре. Сейчас эта печь разрушена, а для реставрации фасадов нужно постоянно восстанавливать потерянные образцы.

Автор: Интересный Киев
  Современному архитектурному ансамблю Крещатика около 70 лет
Современному архитектурному ансамблю Крещатика около 70 лет

Также Крещатик в составе наследства ЮНЕСКО "включает" мораторий на все застройки и в буферной зоне. Местные власти и Министерство культуры, которые должны заниматься памятниками местного значения, делают это неэффективно. Мы уже убедись в этом, когда историческое здание центрального гастронома дотла сгорело в пожаре. Это сооружение - бывший отель "Кане", где в свое время жили Михаил Врубель, Павел Скоропадский, Панас Саксаганский и другие известные люди прошлого.

Повышение ранга Крещатика к памятнику мирового значения будет способствовать его сохранению. Конечно, это несет определенные хлопоты для государства, но повышает его авторитет, мировой престиж и туристическую привлекательность.

Первые МАФы в Киеве появились в 1934 году, когда город стал столицей. Такие киоски были стилизованные под украинское барокко или византийский стиль, украшенные резьбой по дереву или керамической плиткой

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