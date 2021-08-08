Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве

Около 500 женщин приняли участие в "Велопараде девушек", который прошел 7 августа в Киеве. Проехались по центральным улицам столицы.

В Киеве много девушек, которые хотят пользоваться велосипедами, но не могут этого сделать из-за отсутствия безопасных и комфортных условий, рассказала организатор мероприятия Анастасия Макаренко.

"Наш месседж таков - чем больше женщин на велосипеде, тем безопаснее город для всех. Потому, что женщина на велосипеде в мире является общепризнанным индикатором безопасного города", - сказала Анастасия.

Gazeta.uа предлагает ознакомиться с яркими фото мероприятия:

Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

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Украинские военные активно готовятся к параду, который пройдет в День Независимости 24 августа. Для этого проводят регулярные репетиции. Одна из последних прошла 3 августа - на взлетной полосе государственного предприятия "Антонов". В репетиции приняли участие тысячи военнослужащих и сотрудников силовых структур. Были привлечены кинологи со служебными собаками.