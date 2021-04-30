Кот пролетел шесть этажей и упал в закрытый подвал

В Киеве на ул. Курчатова котенок залез в шахту лифта и катался на крыше лифтовой кабины пока не упал. Сорвался четвероногий на уровне примерно шестого этажа и провалился в щель между стеной шахты и кабиной.

Об этом в Facebook сообщила Kyiv Animal Rescue Group.

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

"Ключей от подвала ни у кого не было, но все жители подъезда, которые слышали крики кота и наблюдали за происходящим, единогласно позволили спасателям срезать замок и искать кота в подвале. В процессе спасения из-за угла вышел белый кот, точно такой же как пострадавший. Часть свидетелей решила, что он чудом уцелел, и просили прекратить работу. Но нашлись люди, которые уверяли, что в подвале живет несколько одинаковых белых котов, и настояли на продолжении поисков", - говорится в сообщении.

После открытия дверей и обследования подвала раненого кота нашли. Он сидел на трубе, из пасти и носа у него текла кровь.

У животного обнаружили тяжелую черепно-мозговую травму. Его стабилизируют, состояние тяжелое. Назвали хвостатого - Лифтер.

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Самолет суданской авиакомпании Tarco совершил экстренную посадку из-за внезапного появления в кабине пилотов агрессивного кота. Испуганное животное мешало пилотам управлять судном и бросалось на капитана.