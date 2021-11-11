Костел Святого Николая передадут католикам

Министерство должно найти органному дому новое помещение. Фото: ГСЧС

Минкульт передаст киевский Костел Святого Николая в пользование римско-католическому приходу.

Министерство теперь должно помочь Национальному дому органной музыки с поиском нового помещения для репетиций и концертов, говорится в сообщении прихода.

Сотрудники здания органной музыки должны выехать из костела до 1 июня 2022 года.

Религиозная община будет соблюдать закон "Об охране культурного наследия".

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Теперь нужно подписать договор о выполнении ремонта в костеле и начать работу.

3 сентября 2021 года в Киеве горел Костел Святого Николая на улице Большой Васильковской. Из-за пожара потеряли орган. Пострадали некоторые помещения рядом с органом, упала люстра. С 1990-х католическая община требует вернуть храм им.