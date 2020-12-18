Коронавирус в Киеве достиг шокирующих показателей

По состоянию на 18 декабря инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 1658 человек. Вчера болезнь диагностировали у 1512 больных. Подтвержденных случаев заболевания - 98 330.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко Заболели также 66 медиков

"В больницы столицы госпитализировали 113 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 442 человека. Всего коронавирус преодолели 31 215 жителей столицы. Умерли 17 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 1679 киевлян", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:

- 895 женщин в возрасте от 18 до 92 лет,

- 657 мужчин в возрасте от 18 до 100 лет,

- 53 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 53 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 453, Днепровском - 275 и в Деснянском районе - 196 случаев.

В стационарах медучреждений города лечатся 2005 Covid-больных, из них 20 детей.

"1071 пациент в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1361 человек. Под аппаратами ИВЛ - 31 больной. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях более 48 процентов", - добавил Кличко.

За последние сутки в Украине обнаружили 12 630 новых больных коронавирусом. Из них детей - 620, медработников - 522. По состоянию на утро 18 декабря имеем 944 381 лабораторно подтвержденный случай Covid-19.