Шмыгаль назвал единственный способ, как остановить Cоvid-19

Шмыгаль: "Чтобы избежать эпидемии, 90% населения должны быть вакцинированы". Фото: Урядовий портал.

Чтобы остановить эпидемию коронавируса в Украине, нужно вакцинировать 90% населения.

"Чтобы полностью избежать риска эпидемии, 90% населения должны быть вакцинированы. Я это знаю по вакцинации гриппа ... Это нереалистично. Я не знаю стран, где вакцинируется такое количество людей. Наибольшее количество привитых - 40%, даже не знаю, было ли 60%", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время мероприятия НВ "Украина и мир в 2021 году".

Шмыгаль также сообщил, что медицинская система Украины может выдержать 30 тысяч больных коронавирусом в сутки.

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"Одно дело, когда мы боялись 3 тысяч больных в день, другое дело, когда мы говорим, что и 30 тыс. медицинская система выдержит", - сказал он.

"Ключевой вопрос теперь в медиках остается: обеспечивать их материалами, пациентов - кроватями, средствами защиты. В общем, можно бороться, сегодня нет паники", - сказал он.

15 декабря Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек. Первоначально будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.