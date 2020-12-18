Коронавирус в Украине: как изменились цифры на конец рабочей недели

За последние сутки в Украине обнаружили 12 630 новых больных коронавирусом. Из них детей - 620, медработников - 522.
Всего, по состоянию на утро 18 декабря, имеем 944 381 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Из них 16 256 летальных. 260 пациентов умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 561 222 пациента, из них за последние сутки - 12 866, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1658, Запорожской - 1022, Одесской - 925, Киевской - 922, Черкасской - 583 - областях.
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Ситуация в областях:
город Киев - 98 330 случаев;
Винницкая область - 20 578 случаев;
Волынская область - 29 817 случаев;
Днепропетровская область - 51 401 случай;
Донецкая область - 31 449 случаев;
Житомирская область - 35 662 случая;
Закарпатская область - 26 855 случаев;
Запорожская область - 45 715 случаев;
Ивано-Франковская область - 41 644 случая;
Киевская область - 51 588 случаев;
Кировоградская область - 7621 случай;
Луганская область - 8533 случая;
Львовская область - 55 860 случаев;
Николаевская область - 25 826 случаев;
Одесская область - 61 963 случаи;
Полтавская область - 31 097 случаев;
Ровенская область - 37 840 случаев;
Сумская область - 37 157 случаев;
Тернопольская область - 32 089 случаев;
Харьковская область - 64 237 случаев;
Херсонская область - 15 151 случай;
Хмельницкая область - 36 027 случаев;
Черкасская область - 33 837 случаев;
Черновицкая область - 37 695 случаев;
Черниговская область - 26 409 случаев.
Кабинет министров введет в Украине полный локдаун с 8 по 24 января. Такие усиленные ограничения будут крайне необходимы, ведь в январе-феврале эпидемиологи прогнозируют осложнение ситуации традиционным ростом в этот период заболеваемости гриппом и ОРВИ. Важно подойти к этому периоду с наименьшими цифрами по заболеваемости коронавирусной болезнью.
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