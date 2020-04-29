Коронавирус атаковал еще одно общежитие - двое погибших

Сейчас на коронавирус проверили остальных 12 жильцов общежития. Фото: pixabay

В селе Зазимье Киевской области в общежитии для пожилых людей обнаружили вспышку коронавируса.

Заразились 13 человек, сообщают местные СМИ, передает РБК-Україна.

Зафиксировали два летальных случая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве существенно сократилось количество инфицированных Covid-19 за сутки

Один человек умер в результате осложнений от коронавируса, а во втором случае пока не известно, был ли человек болен Covid-19.

Сейчас на коронавирус проверили остальних 12 жильцов общежития. Результаты тестов должны быть обнародованы уже завтра. Пока вокруг общежития установили карантинную зону и санитарный пост, а также дежурит полиция.

В с. Петропавловская Борщаговка Киевской обл. в общежитии обнаружили семь подтвержденных случаев Covid-19. Вспышку заболевания обнаружили случайно. Заболел 22-летний юноша, который не имеет симптомов Covid-19.