В общежитии с иностранными студентами произошла вспышка коронавируса

В общежитии на Киевщине произошла эпидемия. Фото: Reuters

В с. Петропавловская Борщаговка Киевской обл. в общежитии обнаружили семь подтвержденных случаев Covid-19.

"Очередной случай массового заболевания коронавируса в общежитии в с. П. Борщаговка (ул Оксамитовая, 18-А, Киево-Святошинский район). Это 20-ти этажное здание, принадлежащее частному вузов. Система - блочная. На каждом этаже по 4 блока. На каждые три комнаты: кухня и санузел. По предварительным оценкам, в настоящее время там находится 152 человека, в основном иностранные студенты. Заболели 6 из них и комендант общежития", - говорится в сообщении прессслужбы Киевской областной государственной администрации.

Вспышка заболевания обнаружили случайно. Заболел 22-летний юноша, который не имеет симптомов Covid-19.

"В ночь на пятницу 22-летнему парню стало плохо, и он потерял сознание. Никаких симптомов коронавируса не было. В больнице ему сделали ПЦР-тест и за сутки узнали о положительном результате", - добавили в ОГА.

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Медики начали тестировать контактных лиц. Сегодня протестовали 20 человек, вечером поступило еще 50 образцов. Тестирование продолжается.

Согласно решению Кабинета министров Украины, указанное общежитие определено изолятором. В здание ограничили доступ посторонних лиц, ограничили передвижение жителей между этажами, проводят ежедневный температурный скрининг всех жителей.

11 случаев заболевания Covid-19 зафиксировали в Харьковской областной психиатрической больницы. По количеству зарегистрированных подозрений и подтвержденных случаев - это антирекорд.