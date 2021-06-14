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понедельник, 14 июня 2021 11:41

"Кому звонить, когда убивает полиция?": уничтоженное граффити в седьмой раз восстановили

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&quot;Кому звонить, когда убивает полиция?&quot;: уничтоженное граффити в седьмой раз восстановили
Граффити "Кому звонить, когда убивает полиция?" восстановили в седьмой раз. Фото: facebook.com/romabra

В Киеве на набережной неравнодушные граждане в седьмой раз восстановили граффити "Кому звонить, когда убивает полиция?".

Об этом сообщил активист и волонтер Роман Синицын в Facebook.

"В последний раз "коммунальщики" зарисовали его позавчера (9 июня. - Gazeta.ua). Приехали целой бригадой с компрессором и керхером и зарисовали только его, хотя там есть и десятки других граффити. Закрасят еще раз - неравнодушные граждане восстановят, зуб даю", - написал Синицын

Он добавил, что после того, как надпись стали зарисовывать в Киеве, аналогичные начали появляться в Харькове, Львове и других городах.

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На выставке в Южной Корее посетители испортили граффити, которое стоит более $500 тыс. Они думали, что могут воспользоваться краской и кистями, которые лежали перед инсталляцией, и разрисовали ее. Автором граффити является американский художник JonOne.

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14
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