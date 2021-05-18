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вторник, 18 мая 2021 12:35

Парк Киева украсил самый длинный в Украине мурал: фото рекордсмена
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В столичном парке Отрадный открыли самый длинный в Украине мурал - 77,1 м.

Об этом в Facebook информирует сообщество Los Solomos.

Фото: facebook.com/lossolomaskyiv/

"На мурале изображена история создания лучшего парка Соломенского района. Мурал появился благодаря сотрудничеству активной части общества микрорайона, меценатов и балансодержателя парка", - говорится в посте.

Автором росписи является киевский художник Виталий Гидеван. По замыслу, мурал станет "новой изюминкой и замечательной фотолокацией".

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Ранее художник представил новый антикоронавирусный мурал в Софийской Борщаговке. На нем изображена девушка в респираторе, украшенном цветами.

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