Парк Киева украсил самый длинный в Украине мурал: фото рекордсмена

В столичном парке Отрадный открыли самый длинный в Украине мурал - 77,1 м.

Об этом в Facebook информирует сообщество Los Solomos.

Фото: facebook.com/lossolomaskyiv/

"На мурале изображена история создания лучшего парка Соломенского района. Мурал появился благодаря сотрудничеству активной части общества микрорайона, меценатов и балансодержателя парка", - говорится в посте.

Автором росписи является киевский художник Виталий Гидеван. По замыслу, мурал станет "новой изюминкой и замечательной фотолокацией".

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Ранее художник представил новый антикоронавирусный мурал в Софийской Борщаговке. На нем изображена девушка в респираторе, украшенном цветами.