Компания Red Bull сделала заявление о дрифте на Софийской площади

Компания Red Bull извинилась за дрифт на Софийской площади. Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua

Компания Red Bull извинилась за дрифт на Софийской площади в Киеве.

"Red Bull Украина просит прощения у киевлян и городской власти за видеосъемку, которая проходила на Софийской площади. Случилось так, что мы не выполнили всех необходимых процедур. Это было упущением с нашей стороны, мы глубоко об этом сожалеем", - отметила компания в Instagram.

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Кроме того, Red Bull заверили, что возобновят площадь после съемок.

В Киеве 10 августа на Софийской площади два автомобиля устроили гонки. Участие в них приняла певица Alyona Alyona и журналист Виталий Волочай. Организаторы провели съемку рекламного ролика для компании Red Bull с использованием двух авто. Полицейские открыли уголовное производство. Машины летели в пешеходной зоне слишком быстро, специальных ограждений не было. В результате площадь загрязнена следами от шин. Съемки проходили без соответствующего разрешения местных властей и без согласования с полицией Киева.