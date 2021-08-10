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вторник, 10 августа 2021 17:20

Черная и изуродована шинами: Alyona Alyona и Red Bull дрифтовали на Софийской площади ради рекламы

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В Киеве 10 августа на Софийской площади два автомобиля устроили гонки. Участие в них приняла певица Alyona Alyona и журналист Виталий Волочай.

Организаторы провели съемку рекламного ролика для компании Red Bull с использованием двух авто. Полицейские открыли уголовное производство, сообщает Национальная полиция Украина.

Автор: redbullua
  На Софиевской площади провели съемку рекламного ролика для компании Red Bull
На Софиевской площади провели съемку рекламного ролика для компании Red Bull

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Машины летели в пешеходной зоне слишком быстро, специальных ограждений не было. В результате площадь загрязнена следами от шин. Съемки проходили без соответствующего разрешения местных властей и без согласования с полицией Киева.

Но экс-министр экологии Игорь Шевченко утверждает, что необходимое разрешение предоставили в заповеднике София Киевская и полиция об этом знала.

Сейчас правоохранители проверяют обстоятельства, общаются с организаторами и устанавливают участников несанкционированной съемки. Статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы до пяти лет или лишение свободы до четырех лет.

Сейчас представители Red Bull пытаются отмыть Софийскую площадь, сообщает Telegram "Гончаренко".

"Будет лучше, чем было", - заявляют они.

Пока площадь остается такой же черной и изувеченной шинами. Уборка не приносит результатов.

Автор: redbullua
  Певица Alyona Alyona приняла участие в гонках на Софиевской площади
Певица Alyona Alyona приняла участие в гонках на Софиевской площади

На Софийской площади устроили дрифт на машинах для гонок. На что пользователи социальных сетей возмутились поступком водителей и оставили много недовольных комментариев: "Что это за треш? Кто будет мыть мостовую потом?", "Что за дикость?", "Это не только безобразие, но и неуважение! Напротив полицейского Главка!".

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