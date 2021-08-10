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вторник, 10 августа 2021 22:20

Alyona Alyona прокомментировала скандал с дрифтом в Киеве

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Alyona Alyona прокомментировала скандал с дрифтом в Киеве
Реперке сказали, что снимают видео ко Дню Независимости. Фото: redbullua

Реперка Alyona Alyona прокомментировала свое участие в дрифте на Софийской площади в Киеве.

Ее команде сказали, что видеоролик снимают ко Дню Независимости, написала она в Instagram

"Меня все спрашивают, что это было, и сейчас я немножко поясню. Во-первых, это не была съемка рекламы или съемка моего клипа и тому подобное. В Украину прилетел гонщик Конор Шанахан, который входит в топ-10 дрифтеров мира и Red Bull хотел снять вместе с ним видео, как нам сказали, ко Дню Независимости и решили подключить несколько лидеров мнений. Одним из этих лидеров была я и моя роль заключалась в том, чтобы просто покататься на дрифт-машине, как мне сказали. Меня заверили, что все разрешения у них есть, администрация предоставила, и после этого приедут клининговые машины, которые все это почистят", - написала реперка.

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Она добавила, что не может отвечать на любые вопросы и отправила людей к организаторам - Red Bull.

В Киеве 10 августа на Софийской площади два автомобиля устроили гонки. Участие в них взяла певица Alyona Alyona и журналист Виталий Волочай. Организаторы снимали рекламный ролик для компании Red Bull с использованием двух авто. Полицейские открыли уголовное производство, сообщает Национальная полиция Украина.

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Дата
10
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