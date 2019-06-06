Компания подростков с ножами нападает на сверстников

В Киеве компания подростков с ножами регулярно нападает на сверстников, бьет их, отбирает телефоны и велосипеды.

Это происходит в Днепровском районе города, на Русановке. На банду жалуются местные жители, пишет Информатор.

Один из нападающих не впервые попадает во внимание полиции. Об этом сказала начальница отдела ювенальной превенции столичной Национальной полиции Оксана Поплавская.

14-летнюю девочку избили и ограбили на улице Раисы Окипной. К ней подошла компания подростков, один из которых попросил сигарету и получил отказ. Через некоторое время он вернулся со своей матерью, которая набросилась на девочку. В ходе драки школьница получила удар в живот и потеряла телефон. По словам матери потерпевшей, ее дочь ударила девочка Лика из компании нападающих. В полиции утверждают, что по этому факту открыли уголовное дело по ч. 1 статьи 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение). Следственные действия продолжаются.

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Жители района рассказывают в Facebook и о других случаях, когда эта компания пыталась ограбить сверстников. В комментариях пишут, что главным участником этих событий является 12-летний Ярослав Томашенко. Но в полиции говорят, что заявлений на него не было. Хотя в прошлом году в превенции была информация, что он не ходит в школу. На его мать тогда составили протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).

Фото: Информатор

В Киеве вечером 9 мая подростки избили и бросили в фонтан прохожего мужчину. Он хотел заступиться за парня, которого оскорбляла компания.