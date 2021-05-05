Количество ДТП на пасхальные праздники резко выросло

ДТП в Киеве: за выходные произошло шокирующее количество аварий. Фото: pixabay.com

В Киеве за пасхальные выходные произошло 159 аварий.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции города, пишет УНН.

"Патрульные Киева за выходные (с 1 по 4 мая. - Gazeta.ua) оформили 147 ДТП без травмированных, 12 ДТП с травмированными", - говорится в сообщении.

В Киевской области за этот период произошло 166 дорожно-транспортных происшествий, четыре человека погибли.

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Напомним, в центре Киева 1 мая произошло смертельное ДТП. 26-летний водитель автомобиля Infinity G25, двигаясь по бульвару Леси Украинки, не справился с управлением и вылетел с дороги на дерево и опору светофора. На месте происшествия погибла 18-летняя пассажирка иномарки. Водитель и еще одна пассажирка 2002 года рождения пострадали. Водителя задержали на 60 дней без права внесения залога. Проверкой установлено, что он был за рулем пьяный.