Количество больных Covid-19 в Киеве перевалило за 10 тыс.

12 августа коронавирус обнаружили в 133 киевлян. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки коронавирус обнаружили в 133 киевлян, 2 умерли. Всего в столице уже 10 002 подтвержденных случая заболевания. 149 человек не смогли побороть недуг.

"За вчера заболели 73 женщины в возрасте от 18 до 72 лет, 53 мужчины в возрасте от 21 до 75 лет, 5 девочек от 1 до 14 лет и 2 мальчика - 3 и 14 лет. Среди инфицированных 6 медиков. В больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Остальные - в самоизоляции, под контролем врачей", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 38, в Соломенском - 19, в Деснянском - 16.

За последние сутки в Украине обнаружили 1592 новых больных коронавирусом. Это абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. До этого наибольшее количество больных за сутки фиксировали 8 августа - 1489.