Украина установила новый рекорд по количеству больных коронавирусом

Коронавирус в Украине подтвердили у 86,1 тыс. человек. Фото: facebook.com/moz.ukr

За последние сутки в Украине обнаружили 1592 новых больных коронавирусом. Это абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. До этого наибольшее количество больных за сутки фиксировали 8 августа - 1489.

Всего с начала эпидемии по состоянию на утро 13 августа имеем 86 140 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 1992 - летальные. 22 пациентов умерли за последние сутки.

Одолели болезни 46216 больных, за последние сутки - 530, сообщает Минздрав.

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Ситуация по областях:

Винницкая область - 3086 случаев;

Волынская область - 4471 случай;

Днепропетровская область - 1630 случаев;

Донецкая область - 1027 случаев;

Житомирская область - 2266 случаев;

Закарпатская область - 6009 случаев;

Запорожская область - 1010 случаев;

Ивано-Франковская область - 6177 случаев;

Кировоградская область - 733 случая;

г. Киев - 10002 случаи;

Киевская область - 4377 случаев;

Львовская область - 11 474 случая;

Луганская область - 170 случаев;

Николаевская область - 755 случаев;

Одесская область - 4572 случая;

Полтавская область - 516 случаев;

Ровенская область - 7206 случаев;

Сумская область - 754 случая;

Тернопольская область - 3489 случаев;

Харьковская область - 5378 случаев;

Херсонская область - 286 случаев;

Хмельницкая область - 1468 случаев;

Черновицкая область - 7110 случаев;

Черкасская область - 1067 случаев;

Черниговская область - 1107 случаев.

В Украине начинается вторая волна заболеваемости коронавирус. Подобная ситуация в Европе, говорят в правительстве. Страна начинает готовить к приему больных дополнительные больницы.