Украина установила новый рекорд по количеству больных коронавирусом

За последние сутки в Украине обнаружили 1592 новых больных коронавирусом. Это абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. До этого наибольшее количество больных за сутки фиксировали 8 августа - 1489.
Всего с начала эпидемии по состоянию на утро 13 августа имеем 86 140 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 1992 - летальные. 22 пациентов умерли за последние сутки.
Одолели болезни 46216 больных, за последние сутки - 530, сообщает Минздрав.
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Ситуация по областях:
Винницкая область - 3086 случаев;
Волынская область - 4471 случай;
Днепропетровская область - 1630 случаев;
Донецкая область - 1027 случаев;
Житомирская область - 2266 случаев;
Закарпатская область - 6009 случаев;
Запорожская область - 1010 случаев;
Ивано-Франковская область - 6177 случаев;
Кировоградская область - 733 случая;
г. Киев - 10002 случаи;
Киевская область - 4377 случаев;
Львовская область - 11 474 случая;
Луганская область - 170 случаев;
Николаевская область - 755 случаев;
Одесская область - 4572 случая;
Полтавская область - 516 случаев;
Ровенская область - 7206 случаев;
Сумская область - 754 случая;
Тернопольская область - 3489 случаев;
Харьковская область - 5378 случаев;
Херсонская область - 286 случаев;
Хмельницкая область - 1468 случаев;
Черновицкая область - 7110 случаев;
Черкасская область - 1067 случаев;
Черниговская область - 1107 случаев.
В Украине начинается вторая волна заболеваемости коронавирус. Подобная ситуация в Европе, говорят в правительстве. Страна начинает готовить к приему больных дополнительные больницы.
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