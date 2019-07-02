Когда откроют движение на Шулявском мосту

Движение восстановят до конца года. Фото: YouTube

Подрядная организация обещает до конца года восстановить движение на Шулявском мосту.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире "112 Украина".

Кличко рассказал, что Шулявский мост был очень усталый. Работы по его реконструкции продолжаются эффективно и интенсивно.

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"Работы идут достаточно эффективно, интенсивно. Сейчас полностью разобрали старый мост, который был очень уставший. И металл может устать, и бетон, и мосты у нас устают, если за ними не ухаживать. По Шулявскому мосту у нас все нормально. Подрядчик обещает открыть движение транспорта уже до конца этого года", - сказал Виталий Кличко.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал 2 компании, которые участвовали в реконструкции Шулявского путепровода в Киеве. Их оштрафовали за искажение результатов тендера, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.