Кличко заявил о сокращении рабочего дня в столице

В Киеве будет короткий рабочий день. Фото: Виталий Носач, "РБК-Украина"

В пятницу, 12 марта, в Киеве возможен сокращенный рабочий день из-за резкого ухудшения погоды.

Соответствующее обращение озвучил мэр города Виталий Кличко.

"Я обращаюсь к руководителям предприятий и организаций: по возможности сделайте для сотрудников сегодня короткий рабочий день. Чтобы на дорогах не было больших пробок. И чтобы развести во времени нагрузку на общественный транспорт столицы, в работе которого могут быть перебои из-за непогоды", - сказал Кличко.

Киевлян, в которых нет острой необходимости ехать в город, он призвал остаться дома.

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В столичном регионе 12 марта облачно, днем мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, утром и днем порывы до 15-20 м/с. Температура в Киеве около 0°С. В области +3...-2°С.