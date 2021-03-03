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среда, 03 марта 2021 14:11

Кличко выиграл еще один суд у телеканала "1+1". Теперь с братом

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Кличко выиграл еще один суд у телеканала &quot;1+1&quot;. Теперь с братом
Фото: Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко и его брат, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, Владимир выиграли суд у телерадиокомпании "Студия 1+1".

Решение принял Подольский райсуд столицы, сообщила пресс-служба главы города.

"Иск мы подали через грязную ложь и манипуляции, которые телеканал распространял в эфире. В решении суда, в частности, указано, что при рассмотрении дела ответчик, телеканал "1+1", не довел достоверность распространенной информации. А также не предоставил доказательств о наличии обстоятельств, исключающих его ответственность в соответствии с законом Украины "О телевидении и радиовещании", - отметил Кличко.

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По его словам, суд сделал акцент на том, что сюжет с ложной информацией вышел в эфир во время обсуждения в обществе вопрос назначения внеочередных выборов городского головы Киева и внеочередных выборов в Киевсовет. А информация, изложенная в сюжете, по заключению суда, имеет характер оценочных суждений.

Постановление обязывает "1+1":

- опровергнуть неправдивую информацию в эфире программы "ТСН. Тиждень";
- удалить ее со всех информационных ресурсов телекомпании;
- разместить на сайте ТСН копию полного текста решения суда об опровержении неправдивой информации относительно Кличко;
- оплатить братьям 100 тыс. грн возмещения.

Иск Кличко подали 2019 года после выхода в эфир сюжета в программе "ТСН. Тиждень". В нем говорилось о том, что мэр Киева якобы "отобрал" у столичной предпринимательницы помещения в центре столицы и передал его своему брату под гостиницу.

1 марта 2021-го стало известно, что Виталий Кличко выиграл суд у телерадиокомпании "Студия 1+1". Иск касался программы "Гроші", ведущим которой был ныне народный депутат Александр Дубинский. В ней, как постановил Подольский районный суд Киева, "была обнародована ложная информация".

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03
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