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вторник, 02 марта 2021 17:04

Кличко выиграл суд у телеканала "1+1"

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Кличко выиграл суд у телеканала &quot;1+1&quot;
Иск касался программы, ведущим которой был Александр Дубинский. Фото: Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко выиграл суд у телерадиокомпании "Студия 1+1".

Об этом сообщила пресс-служба главы столицы.

"Тогда против меня была развернута широкая кампания по дискредитации. И я заявил, что буду защищать свою честь и достоинство в суде. Поэтому и подал иск в суд на канал "1+1", который поливал меня грязью. О наступлении на свободу слова здесь речь не идет", - отметил Кличко.

Постановление обязывает "1+1" опровергнуть неправдивую информацию о Кличко в эфире программы "Гроші" и удалить ее со всех информационных ресурсов телекомпании.

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Иск Виталия Кличко подан в августе 2019-го вместе с истцом Дмитрием Белоцерковцем. Иск касался программы "Гроші", ведущим которой был ныне народный депутат Александр Дубинский. В ней, как постановил Подольский районный суд Киева, "была обнародована ложная информация".

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