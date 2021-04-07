Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире

"Завтра человек будет жаловаться, что умер", - Кличко. Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко пополнил перечень собственных цитат-ляпов новым выражением.

Его сказал в эфире телеканала "Украина 24", комментируя недовольство киевлян работой транспорта по спецпропускам.

"Сегодня человек жалуется, что не может доехать из одного места в другое, а завтра он будет жаловаться, что врачи не оказали помощь и он умер. Человек может умереть", - сказал Кличко, пишет APnews.

Он добавил, что строгий карантин в столице вводили, чтобы уберечь людей.

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В ноябре 2020 года Виталий Кличко презентовал иллюстрированную книгу своих цитат "Кто не слышал, тот увидит!". Она имеет вид гармошки. В книгу вошли 14 известных цитат из речей мэра на брифингах и других мероприятиях. Издана тиражом 3 тыс. в подарочном формате. По словам Виталия Кличко, печатал ее за свой счет. Стоимость экземпляра - 125 грн.