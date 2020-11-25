Кличко сообщил обнадеживающую Covid-статистику

По состоянию на 25 ноября инфицированных коронавирусом в столице стало больше на 980 человек. Это наименьше количество за последний период Covid-пандемии в столице. Вчера болезнь диагностировали у 1422 больных. Подтвержденных случаев заболевания - 62 620.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко Заболели также 53 медика

"В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 70 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели 346 человек. Всего коронавирус преодолели 21 437 жителей Киева. Умерли 23 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 1196 киевлян", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:

- 509 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

- 316 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет;

- 80 девочек от 2 до 17 лет и 75 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 217, Днепровском - 189, Соломенском районе - 145 случаев.

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Мэр добавил, что город самостоятельно подготовил почти 4500 коек в коммунальных медучреждениях для помощи Covid-больным.

"Среди них 1639 коек с подведенным кислородом: 1158 - с централизованной подачей, 481 - с кислородными концентраторами", - отметил Кличко.

За последние сутки в Украине обнаружили 13 882 новых больных коронавирусом. Из них детей - 684, медработников - 615. По состоянию на утро 25 ноября имеем 661 858 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.