Таких цифр еще не было: коронавирус установил тревожный рекорд в Киеве

По состоянию на 24 ноября инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 1422 человека. Этот суточный прирост побил рекорд заражений среди киевлян за весь период Covid-пандемии. Подтвержденных случаев заболевания 61 640.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко Заболел также 81 медик

"В больницы столицы госпитализировали 68 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 347 человек. Всего коронавирус преодолели 21 091 житель Киева. Умерли 30 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 1173 киевлянина", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:

- 865 женщин в возрасте от 18 до 84 лет,

- 471 человек в возрасте от 19 до 86 лет,

- 51 девочка от 9 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 23 дней до 16 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 427, в Подольском - 170, в Дарницком районе - 159 случаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боимся, что медикам не хватит кислорода: врач рассказал о Covid-ситуацие в Киеве

За последние сутки в Украине обнаружили 12 287 новых больных коронавирусом. Из них детей - 533, медработников - 570. По состоянию на утро 24 ноября, имеем 647 976 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.