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вторник, 24 ноября 2020 10:57

Таких цифр еще не было: коронавирус установил тревожный рекорд в Киеве

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По состоянию на 24 ноября инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 1422 человека. Этот суточный прирост побил рекорд заражений среди киевлян за весь период Covid-пандемии. Подтвержденных случаев заболевания 61 640.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко
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"В больницы столицы госпитализировали 68 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 347 человек. Всего коронавирус преодолели 21 091 житель Киева. Умерли 30 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 1173 киевлянина", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:
- 865 женщин в возрасте от 18 до 84 лет,
- 471 человек в возрасте от 19 до 86 лет,
- 51 девочка от 9 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 23 дней до 16 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 427, в Подольском - 170, в Дарницком районе - 159 случаев.

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За последние сутки в Украине обнаружили 12 287 новых больных коронавирусом. Из них детей - 533, медработников - 570. По состоянию на утро 24 ноября, имеем 647 976 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

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24
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