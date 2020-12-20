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воскресенье, 20 декабря 2020 11:42

Кличко рассказал о количестве новых больных в Киеве

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Кличко рассказал о количестве новых больных в Киеве
Кличко назвал количество больных 20 декабря. Фото: Коммерсантъ

В Киеве за сутки обнаружили 756 больных коронавирусной болезни.

"Еще 756 больных коронавирус обнаружили в столице за прошедшие сутки. 14 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 1713 киевлян ", - сообщил городской председатель Виталий Кличко на Телеграмм-канале.

Больше всего новых больных обнаружили в Дарницком районе - 216, в Днепровском - 170, в Подольском - 79 случаев.

Заболели 415 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 281 человек в возрасте от 18 до 88 лет, 26 девочек от 2 до 17 лет и 34 мальчика от 4 до 17 лет. Среди больных 25 медиков, пришлось госпитализировать 62 пациентов, остальные находятся на самоизоляции.

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За минувшие сутки в столице выздоровели 226 человек.

По состоянию на 18 декабря инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 1658 человек.

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Дата
20
декабря

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