Кличко пообещал снизить тарифы на тепло и горячую воду: когда ждать новых платежек

Киевлянам пообещали снизить тарифы на тепло и горячую воду. Фото - ТСН

В январе киевляне получат платежки со счетами на оплату за тепло и горячую воду на 22-23% меньше.

Удешевление услуг связано со снижением цены на газ, завил мэр Киева Виталий Кличко.

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"В 2018 году город вернул теплоэнергетический комплекс с долгосрочной аренды коммерческой структурой. И сегодня приоритет муниципальной теплоснабжающей компании - не прибыли, а модернизация устаревшей системы и качественный сервис для киевлян", - сказал Кличко.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал уменьшены вдвое тарифы на тепло для населения следующей зимой. Он др заявил, что правительство для этого нашел "интересное решение".